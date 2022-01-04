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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde patenli 2 gencin, halk otobüsü arkasına tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde patenli 2 gencin, halk otobüsü arkasına tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kızılırmak Caddesi yönüne giden halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların hızla gittiği yolda rahat tavırlar sergileyen patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallarken, akrobatik hareketler sergiledi. Yaklaşık 1 kilometre kadar bu şekilde giden gençler, durağa yanaşan otobüse tutunmayı bırakıp patenleriyle yola devam etti.


Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri

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