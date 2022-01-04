Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde patenli 2 gencin, halk otobüsü arkasına tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kızılırmak Caddesi yönüne giden halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların hızla gittiği yolda rahat tavırlar sergileyen patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallarken, akrobatik hareketler sergiledi. Yaklaşık 1 kilometre kadar bu şekilde giden gençler, durağa yanaşan otobüse tutunmayı bırakıp patenleriyle yola devam etti.