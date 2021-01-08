Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

08.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:29
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

ANTALYA'da 2 patenci genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

ANTALYA'da 2 patenci genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerden biri cep telefonuyla kendisini çeken sürücüye el sallarken, diğeri ise araca tek eliyle tutunup akrobatik hareketler sergiledi.

Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçların saatte 70 kilometre hızla gittiği yolda rahat tavırlarıyla dikkat çeken patenci gençlerden biri kameraya 'el sallarken', diğeri ise bir yandan tek eliyle halk otobüsüne tutunup diğer yandan da akrobatik hareketler sergiledi.


Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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