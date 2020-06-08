Patenci gençlerin tehlikeli oyunu böyle görüntülendi Patenci gençlerin tehlikeli oyunu böyle görüntülendi Bursa Gemlik ilçesinde patenci gençlerin tehlikeli oyunu kameraya yakalandı.

Patenci gençlerin tehlikeli oyunu böyle görüntülendi

BURSA - Bursa Gemlik ilçesinde patenci gençlerin tehlikeli oyunu kameraya yakalandı. Sahil yolunda otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan patenci gençler adeta ölüme davetiye çıkardı.

Otobüs hareket ederken arkasından tutan gençler otobüsün arkasında paten kayınca yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Sahil yolu boyunca otobüsün arkasına takılan gençler, bu şekilde uzun süre yolculuk etti. Adeta canlarını hiçe sayan gençlerin bu yolculuğu bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA