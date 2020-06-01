Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada Patince gençler kent merkezinden şehirler arası yola açıldı Antalya'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 5 genç, canlarını hiçe saydı.

01.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:23

Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Patince gençler kent merkezinden şehirler arası yola açıldı

ANTALYA - Antalya'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 5 genç, canlarını hiçe saydı.

Antalya çevre yolunda patenleriyle kamyonun arkasına takılan 5 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Hem trafiğe hem de kendi canlarına tehlike açan gençler diğer araçlardan gelen tepkilere aldırış etmedi. Gençleri cep telefonuyla görüntüleyen bir araç sürücüsünün ise "gençler buna asılın" diye teşvik etmesi dikkat çekti.

Gençlerin korona virüsten korunmak için maske takmadığı da görüldü.

Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İHA

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