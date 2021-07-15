Patenci gencin ölümüne yolculuğu
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Patenci gencin ölümüne yolculuğu

Patenci gencin ölümüne yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patenci gencin minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patenci gencin minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Paten süren genç, minibüsün arka tarafına tutunarak seyahat etti. İlçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan genç, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu. - BURSA

Patenci gencin ölümüne yolculuğu
Patenci gencin ölümüne yolculuğu
Patenci gencin ölümüne yolculuğu
Patenci gencin ölümüne yolculuğu
Patenci gencin ölümüne yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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