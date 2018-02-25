Patenci Çocukların Trafikte Tehlikeli Yolculuğu Kameraya Yansıdı

İzmir'de belediye otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yapan patenli gençler yürekleri ağızlara getirdi.

TEHLİKELİ YOLCULUK SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde akşam saatlerinde belediye otobüsünün arkasına patenli 3 çocuk takıldı. Patenci çocuklar, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden dakikalarca tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Yaşanan bu olay, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.