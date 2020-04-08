Patenci çocukların polis sirenini duyunca yaşadığı panik güldürdü Patenci çocukların polis sirenini duyunca yaşadığı panik güldürdü Sokakta paten denemesi yapan iki çocuk, polis aracından gelen siren sesini duyunca hızla kaçtı İki çocuk sürüne sürüne binaya güçlükle girdi Antalya'da sokakta paten yapan iki çocuğun, polis aracından gelen siren sesini duyunca...

Patenci çocukların polis sirenini duyunca yaşadığı panik güldürdü

Sokakta paten denemesi yapan iki çocuk, polis aracından gelen siren sesini duyunca hızla kaçtı

İki çocuk sürüne sürüne binaya güçlükle girdi

ANTALYA - Antalya'da sokakta paten yapan iki çocuğun, polis aracından gelen siren sesini duyunca düşe kalka kaçmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş gençler oyunlarını evlerinin bahçesine taşıdı. Ailesi tarafından paten alınan iki genç deneme sürüşleri yapmak için apartman önüne indi. Kask ve dizliklerini takan iki çocuk bina bahçesi ve sokakta sürüş yapmaya başladı. Aile ise çocuklarının ilk sürüş denemelerini cep telefonu kamerasıyla kayıt etmeye başladı. Baba oğlunu" Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyardı. 'Nasıl baba sürebiliyor muyum' diyen oğluna baba, 'Evet evet bayağı alıştın' diye seslendi. Baba o anları kaydederken, biranda polis aracından gelen siren sesleri çocukları korkuttu.Hızla binaya girmeye çalışan iki çocuk yere düştü. Sürüne sürüne binaya giren iki çocuğun kaçma anları ailesini de güldürdü.

Kaynak: İHA