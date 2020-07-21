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Patateste izne bağlı ihracat kaldırıldı

Patateste izne bağlı ihracat kaldırıldı Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:33

Patateste izne bağlı ihracat kaldırıldı

NİĞDE - Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kuru soğan ile patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Alınan bu kararın ardından artık ön izin alınmadan soğan patates ihracatı yapılabilecek.

Soğan ve patatesin ön izin listesinden çıkarılmasının ardından ihracatçılar bekleme süresinden kaynaklanan sorunun ortadan kalkması ve müşterilerinin başka pazarlara kaymayacak olmasından memnun.

Üreticiler ise kararın kendilerine sağlanan bir ayrıcalık olduğu görüşünde.

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş; " Patates ilimizde en önemli üretim dallarından bir tanesi Türkiye'de 1. Pozisyondayız hem üretim hem alan olarak hem üretim miktarı olarak. Yaklaşık 2 gün önce resmi gazetede yayınlanan duyuruyla bakanlığımızın da bizi bilgilendirmesi ile patates ve soğan ihracatında ön izin şartı kaldırıldı. Daha önceden buradan ihracatçımız başvurduğu zaman ihracat yapmak için bakanlığa gönderiliyordu ve izin alınması gerekiyordu şimdi o şart kaldırıldı bundan dolayı biraz daha ihracatçımızın işi biraz değil bayağı bir kolaylaştı daha pratik hale geldi. Bunun yansımalarını da birkaç gün içerisinde gördük. Bölgede de bir hareketlenme başladı ihracatçılarımız gelmeye başladılar. Henüz hasadın başındayız inşallah bu sürece olumlu etki edecek diye de düşünüyoruz. İhracatın olması demek yurt dışına gönderilmesi demek üreticilerinde fiyat yönünden memnuniyet duyması demek. Fiyat yönünden beklentilerde yükseliş olur diye düşünüyorum. İç pazarı etkileyecek bir durum görmüyoruz şuanda bakanlığımız takip ediyor ürün masalarımız var zaten yapılan her işlem ilgili bakanlıklarca arz talebi dengede tutmak fiyat noktasında o yüzden ben iç pazarı aksi yönde, fiyatların yükselişi yönünde çok ciddi anlamda geçmiş yıllarda yaşandığı gibi tüketicimizi de zora sokacak şekilde olacağını düşünmüyorum ama bir dengeye üreticimiz açısından oturacaktır." dedi.

Ortadoğu'ya ihracat başlayacak

İhracatçı Ali Aslanali ; " Bizim ağırlıklı pazarımız Ortadoğu Dubai, Katar, İsrail. Şuan izin kalktı bugün sabah bizde direk sahaya geldik müşterilerimize ürünle ilgili bilgilendirme yaptık bu hafta içi de ihracata başlamayı planlıyoruz. İhracatçımız için ön başvuru yapılıyordu başvuru süreci bekleniyordu derken müşteri farklı pazarlardan yine ürününü tedarik ediyordu bizi tercih etmek yerine şuan öyle bir dezavantajımız kalmadı. Haftalık, günlük artık ürün yükleyebileceğiz. Daha önce ihracatta ön izne başvuruyorduk ön izin çıkmayınca müşteriye de bilgi veremiyorsun müşteri zaten haftalık sipariş veriyor biz aynı hafta cevap veremediğimiz için farklı pazarlara kayıyordu. 2-3 haftayı buluyordu iznin çıkması ve olumlu olumsuz olacağı da meçhul. Üreticiye fiyat anlamında mutlaka faydası olacaktır ihracat açıldığı için yine ihracat açıldığı için talep artacaktır, istihdam artacaktır ülkeye döviz girdisi artacaktır. Memnunuz teşekkür ederiz kararda etkisi olanlara" dedi.

Çiftçi Onur Demirbaş ise ; " İhracatın açılması çiftçilerimize büyük ayrıcalık sağlayacaktır inşallah fiyatlarımızda artış olacak borçlarımızı rahatlıkla ödeyecek sıkıntılardan kurtulacaklardır. Şuan 200 dekarlık alanda ekimimiz var patates ve fasulye. Patatesin ihracatının açılması büyük bir ayrıcalık sağladı bize "dedi.

Patateste izne bağlı ihracat kaldırıldı

Kaynak: İHA

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