Patateste bereketli sezon, verimli hasat

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Geniş ürün yelpazesiyle tarımsal üretimde fark yaratan Gümüşhane'de patates hasadı başladı. Yüksek rekoltenin beklendiği hasat sezonu için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarla günü etkinliği düzenledi. İl Müdürü Edip Birşen, kentte yapılan sulama yatırımlarının üretimin artmasına önemli katkısının olduğunu söyledi. Gümüşhane'de bu sezon 38 bin ton patates rekoltesi bekleniyor. Haber : Gümüşhane İl Enformasyon

Gümüşhane'de en fazla yetiştirilen ürünlerden biri olan patateste yüksek verimli bir sezon yaşandı.

Patates hasadı tarla günü etkinliğine katılan Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, çiftçilere her türlü desteği sağladıklarını dile getirdi.

Bölgede yapılan sulama yatırımlarının önemine dikkat çeken Birşen, "Daha önce sulanmayan bu topraklarda buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılırken bakanlığımızın yapmış olduğu sulama amaçlı göletlerde geçen yıl suyun verilmesi ile beraber kuru tarımdan sulu tarıma geçilmiştir. Daha önce buğday ve arpa yetiştirilirken şimdi ilimizde daha çok patates, şeker pancarı, ay çiçeği, yem bitkileri yetiştiriciliği hızla artmaya devam etmektedir. Göletlerimiz hızlı bir şekilde suyu toprakla buluşturdukça hem farklı ürün desenleri oluşmakta hem de çiftçilerimizin geliri artmaktadır. Üretimin her aşamasında toprak hazırlığından tohum ekimine gübrelemeye, çapalamaya, sulama ve hasada kadar çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile bugün burada yapmış olduğumuz çalışmalarda patateste yaklaşık dönümüne 5 ton verim elde etmiş bulunmaktayız. Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile işimiz saha, gücümüz saha sloganıyla her daim çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. " dedi.

Bu sezon çok iyi verim aldıklarını belirten patates üreticisi Erkan Baştürk de, "Patates tarımı için Niğde'den Gümüşhane'ye geldim. Köse İlçesi Oylumdere köyünde şuan patates tarımı yapıyorum. Yaklaşık burada 400 dönümlük alanda üretim yapıyorum. Bu yıl kuraklık olmasına rağmen çok güzel verim elde ettik. Dönümünden 5 tona yakın verim elde ettik. Yaklaşık 2 bin tonun üzerinde bir üretimimiz oldu. Bölge patates üretimi yapmaya çok uygun. Ürettiğimiz patatesler çok kaliteli. Buradaki elde ettiğimiz verimden ve yaptığımız modern kaliteli üretimden çok memnunuz. İl ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki Ziraat Mühendislerimiz üretimin her aşamasında sahada bizlere teknik destek vererek, bizleri her konuda bilgilendirdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu. gümüşhane patates hasat tarla günü sulama tarım orman

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