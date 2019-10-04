"Patateste acilen ihracat teşviki açıklanmalı"

04.10.2019 12:32

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates fiyatlarına ilişkin, "Ürün üreticiden çıkıp tüccara geçince kazanan tüccar oluyor. Tüccar mevcut durumda fiyatı düşürüyor. Acilen yurt dışı teşviki açıklanmalı ve piyasanın doğru oluşması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamasında, patates sökümü yapan üreticileri ziyaret ettiğini ve sorunlarını dinlediğini aktardı.

Niğde'nin patates üretiminde ilk sırada yer aldığını anımsatan Gürer, şunları kaydetti:

"Niğde ve Nevşehir bölgesi kışlık patates için önemli illerimiz. Sadece Niğde'de 800 bin ton patates rekoltesi beklenmektedir. Niğde'de kışlık patates hasadı başladı. İlk aşamada tüccarın 90-100 kuruş aralığında alım yaptığı patatesin fiyatı, hasat artışıyla 50-60 kuruşa kadar düştü. Üretici zorda, patatesi maliyet fiyatına tüccar alınca üretici depolamak zorunda kalıyor. Tarımda plansız ve kontrolsüz üretimin her yıl sorun yaratıyor. Bankaya kredi borcu olan, elektrik, su faturasını ödeyemeyen üretici, para kazanmasa da elindeki ürünü tüccara vermek zorunda kalıyor. Birçok çiftçi hacizli, ipotekli. Tek umutları patates hasadından sağlayacakları gelir. Geçtiğimiz yıl raf fiyatı 6 lirayı geçince AK Parti iktidarı patatesi de ithal ederek sorunu çözmeye çalıştı. Bu yıl ekim alanı arttı. Ürün daha üreticideyken yurt dışı satım teşviki açıklanmalıdır. Ürün üreticiden çıkıp tüccara geçince kazanan tüccar oluyor. Tüccar mevcut durumda fiyatı düşürüyor. Acilen yurt dışı teşviki açıklanmalı ve piyasanın doğru oluşması sağlanmalıdır."

Gürer, yaklaşık 240 bin dekar alanda patates ekimi yapılan Niğde'de geçen yıla göre patates ekim alanında yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu belirterek, Niğde'de patatesle ilgili entegre bir tesisin bulunmadığını, lisanslı depoculuk kapsamında da destek alamadığını anlattı.

Niğde'de üreticinin tüccara mahkum edildiğini iddia eden, Gürer, "Üretici ürettiğini değerine satamıyor. Tüketici pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Üretici ve tüketici mağdur, piyasayı tüccar belirliyor. Ürün hasat döneminde satılır, geriye kalanı depolanarak bir sonraki yıl yeni ürün çıkıncaya kadar pazara verilir. Şimdi patates üreticisinin ilaç, gübre, tohum, elektrik, mazot gibi giderleri katladı. Üretici tüccar eline kaldı ama ortada üreticiye sahip çıkan iktidar yok. Bu bağlamda yurt dışı teşviki hemen açıklanmazsa yine olan üreticiye olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA