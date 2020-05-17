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Patateste 50 bin tonluk dış satım izni üreticileri sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, patateste 50 bin ton ihracata izin verilmesi üreticileri ve sektör temsilcilerini mutlu etti.

Patateste 50 bin tonluk dış satım izni üreticileri sevindirdi
17.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:08

Tarım ve Orman Bakanlığınca, patateste 50 bin ton ihracata izin verilmesi üreticileri ve sektör temsilcilerini mutlu etti.

Ticaret Bakanlığının, 7 Ocak'ta yayımlanan tebliğiyle ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanan patateste, "50 bin ton dış satım yapılabileceği" müjdesi, üreticiler ve sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle restoran ve lokantaların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının patates talebinde daralmaya sebep olduğunu söyledi.

Çukurova'nın normalde patateste erkenci ürün bölgesi olduğunu ancak bu yıl hasadın yaklaşık 15 gün geciktiğini anlatan Doğru, şöyle konuştu:

"Bu yıl Çukurova'da hasat diğer bölgelerle aynı anda başladı. Adana, Hatay ve İzmir'de hasadın aynı zaman diliminde başlaması, bütün bu ürünlerin de aynı anda piyasaya girmesiyle hem talep hem de fiyatlar geriye gitti. Üretici de bundan zarar gördü. 3-3,5 lirayla başlayan fiyatlar, 1,5-2 liraya kadar geriledi. Bunun da tek çaresi var, ihracatı açmak ve patatesi yurt dışına satarak piyasayı çiftçi lehine yeniden düzenlemek. Patateste ihracat açılmasa üretici çok zarar edecekti, bu nedenle çok doğru bir karar alındı."

Doğru, üreticilerin karardan çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Hem patates üreticileri hem de tüccarlar dört gözle bu kararı bekliyordu. Tüm sektör için iyi, doğru ve zamanında alınmış bir karar oldu. İlk etapta 50 bin ton izin verildi. Neticelerini görelim, stoklara göre soğanda yapıldığı gibi tekrar izin verilebilir. Kararı çok olumlu buluyoruz." diye konuştu.

"Atılan bu adım hepimizi mutlu etti"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da ilk hasatta 3-3,5 lira olan patateste, fiyatın hızla düştüğünü dile getirdi.

İhracat izni kararından çok memnun olduklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin, çiftçilerimizin ve tüccarların sesini duyup patateste 50 bin ton ihracata izin verildiğini duyurması üreticileri çok sevindirdi. Atılan bu adım hepimizi mutlu etti. İnşallah Bakanlığımız diğer ürünlerde de bundan sonra önümüzü açar. Hem çiftçimiz hem de tüccarımız memnun kalır. Şu an patates tekrar toparlanma sürecine girdi. İnşallah bu 50 bin ton ihracat kararının ardından ihtiyaca göre kısıtlama biraz daha açılır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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