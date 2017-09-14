Patatesli Bulgur Köftesi - Deneyenlerin Vazgeçemediği Bir Lezzet : )

Bugün sizlere gün masalarımızda vazgeçilmez marulun üzerin de limon sıkılmış muhteşem bulgur köfte tarifini beğeneceğinize eminim.Islanmış bulguru ve haşlanmış patatesi çeşitli baharatları ile yoğurulan tam kıvamında kolay bulgurlu patates köftesi tarifini beğeneceğinize eminim. Deneyenlerin vazgeçemeyeceği lezzet olacak patatesli bulgur köftesi tarifini denemenizi öneririm. Sizlerde misafirlerinizle çay saatlerinizde afiyetle doyurucu bulgurlu patates köftesi yapımını denemek isterseniz, videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )