Patatesi ile meşhur Niğde'de vatandaşlara patates kızartması dağıtıldı
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Patatesi ile meşhur Niğde'de vatandaşlara patates kızartması dağıtıldı

Patatesi ile meşhur Niğde'de vatandaşlara patates kızartması dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi 13 Temmuz Dünya Patates Kızartması Günü sebebiyle vatandaşlara patates kızartması dağıttı.

Niğde Belediyesi 13 Temmuz Dünya Patates Kızartması Günü sebebiyle vatandaşlara patates kızartması dağıttı.

Niğde Belediyesi, kentin önemli değerlerini ulusal bazda tanıtabilmek amacıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, Başkan Özdemir ve protokol üyelerinin katılımı ile şehir merkezinde Niğde Patatesinden yapılan kızartmaları vatandaşlara dağıttı. Patates Kızartması dağıtımını yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Özdemir, "13 Temmuz Dünya Patates Kızartması Günü'nde tabii ki Niğde buna kayıtsız kalamazdı. Bizde Niğde Belediyesi olarak Niğde'nin patatesini kızartıp halkımıza dağıtıyoruz. Bugünü bir fırsat olarak bildik. Niğde'mizin en önemli tarım ürünü patates biz de Niğde patatesini mümkün oldukça markalaştırmaya çalışıyoruz ve markalaştırma çalışmalarımız içerisinde de 13 Temmuz'u aslında patates kızartması gününden ziyade Niğde patatesi kızartması olarak inşallah dünyaya duyurmaya çalışacağız. Bundan sonra bu türde etkinliklerimiz devam edecek. Bugün buna patatesle başladık Eylül-Ekim aylarında elma ile devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Pandeminin müsaadesi olursa hedefimiz uluslararası etkinliklerle ve festivallerle öncelikle elmamızı ve patatesimizi tüm dünyaya tanıtmak" diyen Özdemir, "Çünkü markalaşmak çok önemli Niğde patatesi ve Niğde elması marka olduğu sürece inşallah tarımımız, çiftçimiz ve Niğde ekonomimiz gelişecektir. Ticaret Odası Başkanımız da elmamızın coğrafi işaret alması için ellerinden geleni yapıyor. Hep birlikte şehrimizin ekonomisini canlandırmak üzere el ele verdik. Niğde bir tarım şehri bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Patates çiftçimiz bu sene zor bir zaman atlattı ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız destek oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda hiçbir desteğe ihtiyaçları olmadan ellerindeki ürünü en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bugünü de bir fırsat bildik ve 13 Temmuz'u Niğde'nin meydanında kutluyoruz. Şu an 4 yerde patates kızartılıyor, saat 17: 00'ye kadar 2 ton patates kızartması dağıtılmaya devam edecek. Tabii ki talep çok olursa bunu devam ettireceğiz. Bugün önemli olan aslında farkındalıktı bundan sonra patatesi ekonomimize daha iyi şekilde kazandırmak çiftçimizin Niğde'mizin ekonomik pastada aldığı payı büyütmektir" diye konuştu. - NİĞDE

Patatesi ile meşhur Niğde'de vatandaşlara patates kızartması dağıtıldı
Patatesi ile meşhur Niğde'de vatandaşlara patates kızartması dağıtıldı
Patatesi ile meşhur Niğde'de vatandaşlara patates kızartması dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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