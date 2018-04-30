"Patatesi Değiştir" Dedi, Garson Bıçağı Yüzüne Fırlattı!
İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı.
Antalya'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı. İranlı kadın, olayın üzerinden onca zaman geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olmasına tepki gösterdi.
GARSON BIÇAK FIRLATTI
Antalya'da yerleşik yaşayan Masoumeh Bahamin, geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine garsondan değiştirilmesini talep etti. Adının Nilüfer olduğu öğrenilen garson, iddiaya göre "Yemeyin gidin o zaman" deyince İranlı kadın ile arkadaşı tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahamin ile arkadaşı, restorandan ayrılmak için kapıya ilerledikleri sırada restoran garson kadının küfürlü sözleri üzerine arkasını döndü. Bu sırada garson kadının fırlattığı bıçak Bahramin'ın yüzüne isabet etti. Sol gözünün altında 3 santimetrelik kesiyle elmacık kemiğine uzanan yarık oluşan Bahramin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Polis merkezinde ifade veren Bahramin, garsondan şikayetçi oldu.
"ADALET YERİNİ BULSUN"
Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Masoumeh Bahamin, "Olay günü arkadaşımla istediğimiz bir yemekti. Soğuk ve ketçaplı patatesin değiştirilmesini istedik. Olayların buraya geleceğini bilsem hiç bunları istemezdim. Olay günü neredeyse gözümü kaybedecektim. Ancak bunu bana yapan kişi tutuklanmadığı gibi halen sonuç çıkmadı. Ben ise hala yüzümdeki izin geçmesi için pahalı kremler kullanıp tedavi görüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
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acaba söyleyiş tarzın nasıldı acaba bende bi ara garsonluk yapmıştım en sonunda dayanamadım müşteriye daldımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adami iyice cildirtmistirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Müşteri patatesleri kendi evinden kızartıp getirmeli, yol boyu sıcaklığını derece derece kontrol edip muhafaza etmeli ve garsonun gönlünü eğlendirdikten sonra kendi elleriyle ona yedirip doyduğundan emin olunca diz çöküp yalvarmalı ve af dilemeliydi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ülkemizde cezai yaptırımlar çok zayıf..haltı yiyenin yaptığı yanında kr kalıyor.. çoktan cezaevine girmeliydi...ortada kasıt var bariz şekilde..oldurebilirdi de..o hamleyle.. yazıklar olsun ne diyeyim...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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esnaf, garson, komi bu tur meslekler her zaman alttan almak zorundadır. Yoksa para kazanamazlar. Evet kotu bir durum ama bu islerin doğası boyle.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır