Patatese Verilen Teşvik Çiftçiyi Rahatlatacak

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patateste ihracata verilen ton başına 50 TL'lik teşviğin ve tarımsal desteklerin üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından patatese verilen 50 TL'lik teşvik desteği Resmi Gazetede yayınlandı. Kenar, teşvikle birlikte Irak, Gürcistan, Azerbaycan ve Suriye'ye patates ihracatının başladığını ve Niğdeli çiftçilerin depolarında bulunan yaklaşık 400 bin ton patatesin elden çıkacağını belirtti.

Yine Resmi Gazetede yayınlanan mazot ve gübre destekleri kapsamında patateste dekar başına 19 TL mazot ile 4 TL gübre desteğinin üreticileri rahatlatacağını ifade eden Başkan Kenar, "Verilen bu desteklerde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binalı Yıldırım'a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'ya, Niğde Milletvekillerimiz Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen çiftçilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Teşvik patatese olumlu etkisi olacak

İhracatta verilen teşviğin önümüzdeki günlerde patateste büyük etkisi olacağını vurgulayan Kenar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niğde'nin patatesle alakalı sorunları vardı. Patates satılmadığından dolayı fiyatlar çok aşağılara geldi. Yaklaşık bir buçuk aydır teşvik çıkması konusu üzerinde duruyorduk ve teşviğin çıktığını yetkililer açıkladılar. Teşviğin ton başına 50 TL olarak çıktı ve önümüzdeki hafta içinden itibaren de teşviğin etkileri olacak ve patates satışında da ilerleme olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda Irak başta olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan ve Suriye'ye gidiyor patates ve geçen haftaya kadar Bağdat tarafına geçiş yoktu. Geçen hafta yapılan bir anlaşma ile transit yolunda açıldığı söylendi. O yolunda açılması ile Irak ve diğer ülkelere de gider diye düşünüyoruz. Çünkü o transit yolun kapalı olmasıyla sadece Kuzey Irak bölgesine patates gidebiliyordu ama şimdi diğer bölgelere de gideceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Çiftçiye büyük destek

2017 yılında 17 TL olan destek miktarının bu yıl 23 TL'ye çıktığını kaydeden Kenar, desteklerin çiftçiyi ziyadesiyle memnun edeceğini dile getirdi. Kenar, "Resmi Gazetede yayınlanan destekleme kararnamesine göre de 2018 yılında patates ve dane mısır ürünlerin destekleme miktarı açıklandı. 2017 yılında 17 TL'ydi, 2018 yılında da 23 TL olarak açıklandı. Bu da çok kayda değer bir destek çünkü bunun içerisinde 19 Lira mazot desteği olarak ortaya konuluyor geriye kalan 4 Lira da gübre desteği olarak oraya çıkıyor biz de ciddi bir destek olarak düşünüyoruz. Yine fasulye ve nohutta ürün desteği dediğimiz ton başına desteğin 500 Lira olarak açıklanması da büyük bir gelişme. Geçen sene 300 liraydı ve yaklaşık 200 lira artış çiftçilerimizi ziyadesiyle memnun edecektir. Bu çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese çiftçiler adına teşekkür ediyorum inşallah önümüzdeki günlerde patates hak ettiği değeri bulacaktır ve çiftçilerimiz rahat edecektir diye düşünüyorum" diye konuştu. - NİĞDE