Patates yüklü kamyonet devrildi patatesler yola saçıldı Tekirdağ-Çorlu karayolunda patates yüklü kamyonetin devrildiği trafik kazasında sürücü yaralanırken, patatesler yola saçıldı.

Tekirdağ-Çorlu karayolunda patates yüklü kamyonetin devrildiği trafik kazasında sürücü yaralanırken, patatesler yola saçıldı.

Çorlu-Tekirdağ karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında patates yüklü kamyonet devrildi. Devrilen kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, patatesler yola saçıldı.

Tekirdağ'dan Çorlu istikametine gelen Vehbi Ö. idaresindeki 59 DG 463 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan kamyonette çuvallar halinde yüklü olan patatesler yola saçılırken, meydana gelen kaza nedeniyle yol kenarında bulunan kuru otlar da alev aldı.

Yoldan geçen sürücülerin polis, itfaiye ve 112'den yardım istemesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında tutuşan otlar söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından, hafif şekilde yaralı olan sürücü Vehbi Ö. ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, polis ve jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA