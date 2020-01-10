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Patates ve soğan stratejik ürün olursa

Üç domates yolda yürüyormuş. Birincisi demiş ki; "benim önümde hiç domates yok, arkamda 2 domates var." İkincisi; "benim önümde 1, arkamda 1 domates var." Üçüncüsü; "benim önümde 2, arkamda 2 domates var." Peki, bu nasıl olur?

10.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:12
Patates ve soğan stratejik ürün olursa

Üç domates yolda yürüyormuş. Birincisi demiş ki; "benim önümde hiç domates yok, arkamda 2 domates var." İkincisi; "benim önümde 1, arkamda 1 domates var." Üçüncüsü; "benim önümde 2, arkamda 2 domates var." Peki, bu nasıl olur?

Kaynak: Dunya.com

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