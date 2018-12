Patates ve Soğan Fiyatlarındaki Artış At Arabacılarını da Olumsuz Etkiledi

Türkiye'de artan soğan ve patates fiyatları sadece tüketiciyi değil binlerce kişiyi olumsuz etkiledi. Ege Bölgesi'nin satış hacmi bakımından en büyük merkezi olan Acarlar Toptancı Hali'nde artan fiyatlar nedeniyle alım satım adeta durdu.

Başta patates ve soğan olmak üzere bölgenin gıda ihtiyacını karşılayan halde, soğan fiyatlarındaki aşırı artış ve patates fiyatlarının yükselmesi nedeniyle soğan satışlarının yüzde 80 patates satışlarının ise yüzde 50 oranında düştüğü belirtildi.

Fiyat artışlarının sektörde çalışan halcisinden hamalına, kamyoncusundan at arabacısına kadar herkesi olumsuz etkilediği belirtildi. Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan motorlu taşıtlara rağmen Acarlar halinde 60 yakın at arabasının çalıştığını ve bu kişilerin yıllardır evlerini at arabası taşımacılığı ile kazandığı paralarla evini geçindirdiğini belirten Sadettin Çöker, soğan ve patates fiyatlarındaki artışın kendilerini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Eskiden bir araba soğan ve patates alan pazarcıların şimdi bir iki çuval ile halden geri döndüğünü belirten Çöker, "Fiyat artışları herkesi olumsuz etkiledi. Halde yaklaşık 60 at arabası var. Soğan fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra bırakın eve ekmek götürmeyi baktığımız atın saman parasını bile çıkaramaz olduk. Sabah atı arabaya koşup hale geliyoruz. Akşama kadar iş bekliyoruz. Alışveriş yok denecek kadar azaldı. Eskiden bir tır soğan veya patates bir saat içinde boşalırdı. Şimdi tır 2-3 gün bekliyor. Alışveriş olmayınca at arabacılar da iş yapamıyor. Herkesin şikayetçi olduğu fiyat artışlarından kim nemalanıyorsa artık bu durumun sona ermesini istiyoruz. Soğan ve patates sadece tüketicinin değil alıp satanın ve taşıyıcıların da tadını kaçırdı" diye konuştu. - AYDIN