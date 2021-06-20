Patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kuran girişimci ihracata hazırlanıyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üretimini bırakarak devekuşu çiftliği kuran Özcan Sayın, yılda 250 yavru üretim kapasitesine ulaştı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üretimini bırakarak devekuşu çiftliği kuran Özcan Sayın, yılda 250 yavru üretim kapasitesine ulaştı.

İlçede uzun yıllar patates tarımıyla uğraşan Özcan Sayın, alternatif yetiştiricilik alanlarını araştırırken 2014 yılında devekuşu yetiştiriciliğiyle tanıştı.

Hobi olarak aldığı 3 devekuşuna bakmaya başlayan Sayın, işi geliştirerek 8'i erkek toplam 24 devekuşundan oluşan, yıllık 300 bin lira ciro elde eden çiftlik kurdu.

Sayın, yumurtası, yavrusu, eti, tüyü ve derisinin pazar bulduğu devekuşuyla ihracata adım atmaya hazırlanıyor.

Özcan Sayın, AA muhabirine, Türkiye'de devekuşu üretiminin yeterince bilinmediğini, işleme ve işletmesinin kolay olduğunu belirtti.

İlçe halkının yoğunlukla patates ekimi ve büyükbaş hayvancılık yaptığını anlatan Sayın, "Devekuşu yetiştiriciliğinin verimi ve geliri çok güzel. En azından patates üretimine nazaran sabit gelirimizi hesaplayabiliyoruz. Alıştıktan sonra büyükbaş hayvan bakımından daha kolay. Ülkemizde devekuşu çiftliklerinin artmasını ve sektörün büyümesini isterim." dedi.

Devekuşunun iklim farklılıklarına karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 70-80 yıl ömrüyle önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Sayın, her bir dişi devekuşundan haftada iki yumurta aldıklarını, yumurtalara da tüketici ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Sayın, devekuşu yumurtalarının haşere kovucu özelliği bulunduğunu ve protein bakımından zengin olduğunu belirterek topladıkları yumurtaların bir kısmını da kuluçka makinesine alarak yavru ürettiklerini aktardı.

Hedefinin çiftlik alanını daha da büyüterek sahip olduğu devekuşu sayısını artırmak ve sektöre öncülük etmek olduğunu dile getiren Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılında hobi olarak üç dört tane aldım ve kendimi geliştirip tecrübe edindim. Artık, ticaret için profesyonel olarak üretiyoruz. Yavruları ülke genelinden gelen taleplere göre gönderiyoruz. Et için bakıldığında erkekleri 120 kilograma, dişileri ise 80 kilograma kadar et veriyor. Yurt dışından irtibat kurduğumuz firmalar var. Özbekistan'dan yavru istiyorlar. Belçika'dan da talep var. Derisi ayakkabı ve çantalarda kullanılıyor. Görüşmemiz sürüyor, eğer anlaşma sağlanırsa sadece Belçika'ya çalışacağız. Çiftlik koşullarında bakımı çok kolay. Bilinen bir hastalığı yok ama bakteri ve enfeksiyona karşı antibiyotik veriyoruz. Bizi arayıp soranlar oluyor. Tavsiyem yavru almaları, zamanla tanıyarak yapılırsa para kazandırır. Asıl işimiz yavru üretimi ama yumurta bize destek oluyor. Sosyal medyadan bize ulaşanlara yumurta gönderiyoruz."

Çiftlik kurmak için ortaya koyduğu sermayeyi iki yılda amorti ettiğini anlatan Sayın, çiftlikte üretilen devekuşu yumurtalarını 130 lira, yavruları 1500 liradan yurt içindeki alıcılara ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan