Patates üretiminde yüzde 10'luk artış bekleniyor - NİĞDE
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Altunhisar, Türkiye, Niğde, Güncel

Patates üretiminde yüzde 10'luk artış bekleniyor - NİĞDE

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, ürün rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor.

21.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:38
Patates üretiminde yüzde 10'luk artış bekleniyor - NİĞDE

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, ürün rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde patates tarlasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başından beri üretimde hiçbir aksama olmadığını belirtti.

Üretim alanlarında, patateste ve birçok ürün kaleminde yaklaşık yüzde 15'e varan bir artış beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

"Gayet kontrollü şekilde alınması gereken tedbirlere uyarak çiftçimiz, ekimine dikimine devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu süreci üretimde bir aksama olmadan tamamlayabilirsek, gelişmeler öyle gösteriyor ki rekoltede fazlamız olacak, dünyada oluşabilecek boşlukları da doldurabileceğimiz kanaatindeyim. İnsanımız can siperane bir şeylere omuz vermeye çalışıyor. Niğde'de bütün sahayı geziyoruz. Geçen seneden hiçbir farkımız yok. Tek farkımız, sosyal mesafeye uyuyoruz, insanlarımız maskesiyle kendi tedbirlerini alarak üretimine devam ediyor."

Baş, geçen sene patateste 180 bin dekarda 720 bin ton üretim yapıldığını anımsatarak, bu sene üretim alanında ve rekoltede yüzde 10'luk bir artış beklediklerini bildirdi.

"Kirazda farklı noktalara ürün gönderilecek"

Üretime son sürat devam ettiklerini dile getiren Baş, "Kirazda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. En büyük ihraç kalemlerimizden birisi kiraz. Kirazın yurt dışına ihracında ilimizden 4-5 farklı noktadaki bahçenin Çin, Tayvan, Güney Kore hattına ürün gönderebilecek şekilde tespitlerini yaptık. Bu yılın ülkemiz açısından üretim noktasında beklentimiz yüksek. Üretime ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altunhisar ilçesindeki patates üreticisi Ercan Yücebaş da koronavirüsün üretime engel olmadığını anlatarak, "Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. İş güvenliğimiz her zaman var. Bin dönüm kadar patates, 400-500 dekar kadar da soğan ekerim. Ekimlerimiz bitti. Ekim alanında önceki yıllara göre bir daralma yok." dedi.

Patates üretiminde yüzde 10'luk artış bekleniyor - NİĞDE

Kaynak: AA

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