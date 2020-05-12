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Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana'da üretici tarlada kilosu 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu
12.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:07

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu

Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana'da üretici tarlada kilosu 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeli

Üretici Fuat Polat, patatesi sattıklarını ancak virüs nedeniyle fiyatının sürekli düştüğünü söyledi

ADANA - Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana'da üretici tarlada kilogramı 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeli.

Adana'da bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle Nisan ayının başlarında başlaması gereken turfanda patates hasadı Mayıs ayının ilk haftasına kadar geriledi. Bu yıl 68 bin dekar alana ekilen erkenci patates hasadına başlayan çiftçiler Türkiye'deki patates üretiminin yüzde 5'ini karşılayarak bütün illeri patates sevkıyatı yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri 50 kiloluk torbalara doldurdu.

Rekoltenin geçen yıllara göre yüzde 45 düştüğü öğrenilen patatesin fiyatı da tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı buluyor. Ancak tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı bulan patates özellikle marketlerde kilosu 5 liradan satılıyor. Pazarlarda ise patatesin kilosu 3.5-4 liradan satıldığı öğrenildi. Üretici Fuat Polat, tarlayı kiraladıklarını iki ortak olduklarını hasadın kötü olmadığını tarlada patatesi sattıklarını belirterek, "Patatesi şimdilik tarlada kilosu 2 lira 20 kuruştan sattık. Ancak virüsten dolayı satışlar sınırlı olduğu için önümüzdeki haftalarda patatesin kilosunun tarlada 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeliyiz. Şuan maliyetini kurtarıyor ancak kilosu 1.5 liraya ve daha aşağıya düşerse bu fiyat maliyeti kurtarmaz" dedi.

Polat, patatesi yetiştirip hasat edenin ve en büyük emek harcayanın çiftçi olduğunu ancak bu üründen hep aracıların para kazandığını kaydetti.

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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