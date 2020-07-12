HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı.

Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor
12.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:34
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Fiyatların düşüklüğünden yakınan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve patates üreticileri, acilen ihracatın açılarak, kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Sandıklı'da, üretici hasada başladı. Patates, kilogramı 75 kuruş ile 1 lira 30 kuruşa satılıyor. Hasadın ekim ayı sonlarına kadar sürmesi beklenirken, üreticiler fiyatların düşüklüğünden yakınarak ihracatın açılması gerektiğini savundu. İlçede bu yıl 1000'in üzerinde üretici 40 bin dekar alana patates ekimi yaptı.

'İHRACATIN AÇILMASI VE İHRACAT KOTASININ KALDIRILMASI GEREKİYOR'2020 yılı patates hasadının hayırlı olmasını dileyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, şunları söyledi: "Üreticilerimizi dinlediğimizde genel başkanımız Şemsi Bayraktar'ın sürekli dile getirdiği gibi ihracatın hızla açılması ve kotanın kaldırılması gerekiyor. Üreticilerimize destek olunması gerekiyor. Bir hafta 10 gün sonra patates hasadı hızlanınca fiyatlar daha da dibe vuracak. O zaman üretici de tüketici de çok büyük sıkıntı çekecek. Üretici bu yıl patates üretimini bırakacak. Patates ekimi azaldığında gelecek yıl da tüketici sıkıntı çekecek. Yine üreticilerimiz uzun vadede girdi maliyetlerinden özellikle sulamada kullanılan elektrik fiyatlarından şikayetçi."'ZOR DURUMDAYIZ'25 yıldır patates ekimi yaptığını ve çok zor durumda olduklarını söyleyen üretici Mürsel Soylu (50), "Sandıklı'da patates sökümüne başladık. 85 kuruşa mal ettiğimiz patatesi 75 kuruşa söküyoruz. Koronada biz buralarda çalıştık, millet evde yattı ama biz alnımızın terini alamıyoruz. Bize yardımcı olun ihracatı açın yoksa halimiz perişan. Sandıklı'nın ilk patatesini söküyoruz ama fiyat olarak zarar ediyoruz. Böyle olursa ekim yapamayacağız" dedi.'İHRACAT AÇILMAZSA ÜRETİCİ EKİMDEN VAZGEÇER'Sandıklı'da bin dönüm üzerinde patates ekimi yaptığını, bunun yanı sıra patates alım ve satımıyla da uğraştığını söyleyen Mehmet Kıymaz (35) ise, "Bu fiyatlar ile kimse kalmaz ayakta. Patatese acil ihracat lazım yoksa önümüzdeki yıl patates ekecek üreticimiz çok çok azalır" yorumunu yaptı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak Sağlık
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ali Palabıyık Serdar Gürler Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Bursa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 11:38:49. #1.15#
title