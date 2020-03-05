Patates üreticisi don tehlikesine karşı ürünlerini elyaf örtüyle kapladı

05.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:21

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, Mart ayının girmesiyle birlikte ürünlerini soğuktan korumak için tarlalarını elyaf örtüyle kaplamaya başladı. Elyaflarla kaplanan tarlalar, karla örtülmüş gibi beyaza büründü.



Mart ayının girmesiyle birlikte soğuk hava Ödemiş'te daha da etkisini gösterdi. Kentteki patates üreticileri de ürünlerini korumak için harekete geçti. Üreticiler bu kapsamda, don tehlikesine karşı tarlalarını elyaf örtüyle kapladı.



Bölgede tarlasını elyaf örtüyle kaplayan bir vatandaş, "Mart ayı dert ayı demişler. Bölgemizde Mart ayında don tehlikesi olur. Şimdilik böyle bir uyarı yok; ama ay sonuna hatta Nisan başına kadar tehlike söz konusu" şeklinde aktardı.



Toprak altındaki ürünü korumaya çalışan bir başka patates üreticisi Yunus Yunusoğlu, kış aylarının bittiği Mart ayında soğuk hava tehlikesine karşı tetikte beklediklerini söyledi.



Yunusoğlu, "Kış dönemi patatesleri söküldü. Şimdi yaz dönemi patatesleri için dikim zamanı. Mart ayında meydana gelebilecek don olaylarına karşı tarlalarımızı elyaf örtülerle kapatıyoruz. Bu ayna zamanda ürünün erken olgunlaşmasını da sağlıyor. Zor hava şartlarında üretim yapmaya çalışıyoruz. Üretici olarak emek ve para harcıyoruz. Ürün maliyeti de her geçen gün artıyor. Üreticiler olarak yetiştirdiğimiz üründe mağduriyet yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.



"Örtülerin üreticilere maliyeti dekar başına 350 lira civarında"



Ödemişli Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de, elyaf örtünün patates tarlalarını kışın don etkilerinden korumak adına etkili bir çözüm olduğunu ifade etti.



Akgün, "Kış patatesi hemen hemen söküldü sayılır. Hava şartlarına bağlı olarak sökülen patatesin yerine yaz patatesi dikimi yapıldı. Hala sökülmeyen yerler varsa patates fiyatları şuan tarlada 2 lira civarında seyrediyor. Üretici şimdi yaz patatesini yetiştirme telaşına düştü. Üreticinin kulağı meteorolojide. Zirai örtü çalışması bölgemizde her geçen gün yaygınlaşıyor. Örtülerin üreticilere maliyeti dekar başına 350 lira civarında. Mart ayındaki don tehlikesine karşı tarım alanları örtülüp Nisan ortalarına kadar kalıyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA