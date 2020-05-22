Patates üreticilerine beş kalemde destek AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının beş kalemde patates üreticisine destek verdiğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının beş kalemde patates üreticisine destek verdiğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilen destekleri, hem ülke hem de İzmir geneli olarak açıkladı. Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yaklaşık 110 bin dekar alanda patates yetiştiriciliği yapılmakta olup, bunun 70 bin dekarı Ödemiş ilçemizde yapılmaktadır. Ödemiş'te patates hasadı ortalama 15 Mayıs tarihinde başlar ve yıl boyu ekim yapılabildiği için de yıl sonuna, hatta bir sonraki yıla sarkan hasat süresi vardır. Ödemiş ilçemizde yetişen patatesin 2/3'ü yemeklik, 1/3'ü ise tohumluk patates üretimidir. 2020 yılı için İzmir ilinde toplam patates rekoltesi 400-450 bin ton civarında beklenmekle birlikte ilimiz patates üretiminde Türkiye geneli 6. sıradadır. Ülkemiz ve üreticilerimiz için önemli bir gelir kaynağı olan patates ürününe bakanlığımız; ÇKS'ye kaydolan üreticilere mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı patates tohumu desteği, katı organik veya organomineral gübre desteği, sertifikalı tohum satış desteği gibi 5 kalemde destek vermektedir. İzmir'de ise sertifikalı tohum kullanım desteği için 302 patates üreticisine 1 milyon 19 bin 46 TL, mazot ve gübre desteklemesi için bin 810 patates üreticisine 1 milyon 348 bin 663 TL, organik tarım desteklemesi için 15 patates üreticisine 8 bin 364 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu rakamlar bakanlığımızdan alınmış olan resmi rakamlardır. Hükümetimiz, her alanda ve her zaman olduğu gibi çiftçi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edecektir."

"Çiftçilerimize 134,5 milyar liralık destek verdik"

AK Parti hükümetleri dönemlerinde verilen destek miktarlarını da açıklayan Kırkpınar, "18 yılda çiftçilerimize 134,5 milyar liralık destek verdik. Ülkemiz 2005'ten beri tarımsal hasılada dünya ve Avrupa'da lider ülke konumundadır. Tarımsal gelirimizi 37 milyar liradan 217 milyar liraya çıkardık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye, bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor. Tarım destek ödemelerini 1,8 milyar liradan bu yıl itibarıyla 17 milyar liraya ulaştırdık. Son 17 yılda çiftçilerimize 134,5 milyar lira destek ödemesi yaptık. Sadece mazot desteği olarak çiftçilerimize geçtiğimiz yıl 2,4 milyar lira ödedik. Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele aldık. Son 18 yılda hayvancılığa yaklaşık 33 milyar lira destek verdik" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA