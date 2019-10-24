24.10.2019 22:01

Patates toplayan işçiler asker selamı eşliğinde kova fırlattı

Fenomen fotoğrafta Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı

İşçilerin kova fırlattığı görüntüde bu yıl asker selamı da yer aldı



ŞANLIURFA - Daha önceki yıllarda sosyal medyada paylaşılarak fenomen hale gelen patates toplayan işçilerin havaya kova fırlatması bu defa asker selamı eşliğinde yapıldı.

Şanlıurfa'dan patates toplamak için İç Anadolu Bölgesi'nin değişik illerine giden tarım işçileri, işlerini tamamladıktan sonra sevinçlerini havaya kova fırlatarak kutlamaya devam ediyor. Önceki yıllarda havaya kova fırlatırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılarak fenomen olan işçiler, bu yıl da kova fırlatmayı ihmal etmedi.

Kovaları asker selamı eşliğinde fırlattılar

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nden Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Tavşanlı köyüne giden işçiler, 25 gün boyunca tarlada çalışarak patates topladı. Tarladaki patates toplama işini bitiren işçiler, her yıl olduğu gibi sevinçlerini havaya kova fırlatarak gösterdi. Kovaları ellerine alan 55 işçi, ön tarafta duran arkadaşlarının asker selamıyla birlikte kovaları havaya fırlattı. Cep telefonuyla çekilen fotoğraf ve görüntülerde işçilerin asker selamı da yer aldı.

Kaynak: İHA