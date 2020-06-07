Patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 4 yaralı Patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 4 yaralı Olaydan sonra vatandaşlar başak toplamaya devam etti Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 4 yaralı

Olaydan sonra vatandaşlar başak toplamaya devam etti

ADANA - Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınarı Mahallesi'ndeki bir patates tarlasında meydana geldi. Hasadın tamamlanmasının ardından tarlaya patates başağı toplamaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tarlaya sonradan gelen başakçı, diğer grubun topladığı patates çuvallarını almak isteyince tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine diğer başakçıların tarladan çıkmasını isteyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak, karşı grubun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, tarla kenarında bulunan aracına binerek, olay yerinden kaçtı.

Tarladakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bacaklarından yaralanan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı kavganın yaşandığı tarladaki diğer başakçıların, çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA