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Patates tarlalarında karantina kontrolü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Patates tarlalarında karantina kontrolü yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates tarlalarında karantina kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates tarlalarında karantina kontrolleri yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates üretimin yapıldığı ilçelerde ve beldelerde ekimi yapılan patates tarlalarında incelemeler yapıldı. Patates hasadının yapıldığı patates tarlalarında yapılan denetimlerde hastalık kontrolleri yapılarak gelecek ekim döneminde karantinaya alınacak tarlaların tespiti yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Patates tarlalarında karantina kontrolü yapıldı

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