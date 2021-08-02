Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı

Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı Devasa ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu Erzurum'un Pasinler ilçesinde patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı.

Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı

Devasa ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı. Devasa ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturuyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Övenler köyünde çiftçi patates tarlarına çerezlik ayçiçeği ekti. Patates tarlalarının yerini alan ayçiçeği tarlaları ise devasa boyutlarıyla görsel şölen oluşturuyor. Erzurum'da tarlada ki patatesin kilosunun 3 TL'den satılması ve alıcının fazla olmaması durumu çiftçiyi çerezlik ayçiçeğine yönlendirdi. Erzurumlu çiftçiler 100 dönümlük arpa, buğday, patates tarlalarına zahmetsiz ve karlı olan çerezlik ayçiçeklerini ekmeye başladılar.

Ayrıca ayçiçeği tarlarında canavar otu adı verilen bitki ise ayçiçeklerini tehdit ediyor. Çiftçiler bu otun ürünlere daha fazla zarar vermemesi için yetkililerden destek istiyor.

"Patates, buğday, arpa tarlaları yerini ayçiçeğine bıraktı"

Çiftçi Taha Seçer, "Ramazandan önce ekmeye başlıyoruz. 3 ay boyunca yetişmesini bekliyoruz. Çapasını vurup, suyunu ve gübresini verdikten 3 ay sonra kesmeye başlıyoruz. Sonra dövme işlemi yapılıyor. Daha sonra savurma işlemini yapıp satım aşamasına geçiliyor. Çin çiçeği piyasaya sürüldükten sonra fiyatı yüksek olduğundan herkes patatesi bırakıp çin çiçeği ekmeye başladı. şuanda çekirdeği tercih ediyoruz. Patates, buğday, arpa tarlaları yerini ayçiçeğine bıraktı. 100 dönüm arpa eken şimdi 50 dönüm çekirdek ekmeye başladı. patatesi satamıyoruz kilosu 3 TL, çekirdeğin kilosu 12 TL bu yüzden herkes çekirdeğe yöneldi. Patates çok zahmet isteyen bir şey ama ayçiçeği zahmetsiz ve daha karlı olduğundan çekirdek ekmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Erzurum- Pasinler karayolu boyunca sarı örtü ile örtülmüş görünümü veren ayçiçeği tarlalarının devasa görüntüsü kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo