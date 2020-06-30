HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Patates tarlada 1 liranın altına düştü

İzmir'in patates üretimi ile ünlü Ödemiş ilçesinde, yaz patatesinde sona yaklaşılırken, tarlada 2 lira fiyat ile açılan patatesin piyasa söküm fiyatı 1 liranın altına düştü.

Patates tarlada 1 liranın altına düştü
30.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:48

İzmir'in patates üretimi ile ünlü Ödemiş ilçesinde, yaz patatesinde sona yaklaşılırken, tarlada 2 lira fiyat ile açılan patatesin piyasa söküm fiyatı 1 liranın altına düştü.

Ödemiş ilçesinde, yaz patatesinde artık sona yaklaşılıyor. Tarlada iki liraya satılan ürünün şu anda piyasa fiyatı 1 liraya kadar düştü. Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, Ödemişli patates üreticisinin bu yılı umduğunu bulamadığını söyledi.

"Yılın bu ilk hasat döneminde 180 bin ton patates sökümü bekliyoruz"

Ödemiş patatesinin bu yıl Adana patatesi ile aynı döneme denk geldiğini belirten Balcılar, ani bastıran sıcaklar ile patates rekoltesinin olumsuz anlamda etkilediğini söyledi. Balcılar, "Düşük rekolte elde eden üretici maliyeti bile zor kurtardı. Şu an itibarı ile serbest patates eken üreticinin hemen hemen hepsi ürünü tarladan hasat etti. Sanayi ürünü, fabrikalarla anlaşmalı patates eken üreticiler de önümüzdeki günlerde söküm yapar. Şu an fiyat 1 lira altında ve üstünde seyrediyor" şeklinde konuştu.

Ödemiş'in Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını belirten Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da yaptığı açıklamada, "Yılda 110 bin dekar alanda iki kez ürünün alındığı Ödemiş, Türkiye'de tescilli iki patatesten birine sahip. Ödemiş patatesi kokusu, tadı ve rengiyle çok özeldir. Günde yaklaşık 40 kamyon patates Ödemiş'ten Türkiye'nin farklı yerlerine gönderilir. Yılın bu ilk hasat döneminde 180 bin ton patates sökümü bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı Ekonomi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı Ekonomi
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Ekonomi
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu Ekonomi
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Ekonomi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı Ekonomi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Son Dakika: Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında tecrübeli isim düdük çalacak
Son Dakika: Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında tecrübeli isim düdük çalacak
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Varank Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Alişan Sibel Can Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Patates tarlada 1 liranın altına düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:07:46. #1.15#
title