Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA