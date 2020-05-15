'Patates en az 1 buçuk lira olsun'
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'Patates en az 1 buçuk lira olsun'

ADANA'da, patates ve soğan üreten çiftçiler, iki ürünün de tarladan çıkış fiyatının 1 liranın altına düşmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü önünde bir araya gelip, patatesin tarla fiyatı 1 buçuk lira olmazsa hasat etmeyeceklerini açıkladı.

'Patates en az 1 buçuk lira olsun'
15.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:10

ADANA'da, patates ve soğan üreten çiftçiler, iki ürünün de tarladan çıkış fiyatının 1 liranın altına düşmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü önünde bir araya gelip, patatesin tarla fiyatı 1 buçuk lira olmazsa hasat etmeyeceklerini açıkladı.

Geniş tarım alanlarına sahip Adana'da, geçen hafta başlayan patates ve soğan hasadı sonrası ürünlerin büyük bir kısmı koronavirüs salgını nedeniyle iç piyasada kaldı. Bunun üzerine soğanın tarla fiyatı 50 kuruşa, patatesin ise 1 liranın altına düştü. Çukurovalı 35 çiftçi, bunun üzerine patates ve soğan hasadını durdurma kararı aldı. Adana İl Tarım Müdürlüğü binası önüne gelen çiftçiler, burada ilk olarak İl Müdürü Adil Alan ile görüştü. Alan, üreticilere gereken çalışmaların başlatıldığını belirtti. 

ÜRÜNLER ÇUVALDA KALDI

Ürünlerin maliyetlerini karşılayamadığını kaydeden çiftçi Recep Tunç, "Patates ve soğanlarımız tarlada çuvalda duruyor. Eğer bugün ve yarın satamazsak bu ürünler çürüyebilir. Adana'dan ülkenin hiçbir yerine ürün gitmiyor. Hepimiz ortak olup yarından itibaren istediğimiz fiyat olmazsa 1 lira 50 kuruşun altına biz sökmeyeceğiz. Soğan 1 lira, patates ise 1,5 lira olsun. Biz bu fiyatların daha fazlasını istemiyoruz. Vatandaşımız da ucuza yesin. Eğer ithal patates geliyorsa da onun önünün kesilmesini istiyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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