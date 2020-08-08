Patara Plajı'nda 5 binden fazla yavru kaplumbağa denizle buluştu
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Patara Plajı'nda 5 binden fazla yavru kaplumbağa denizle buluştu

DENİZ kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 yuvalama ve üreme alanından önde gelenlerinden biri olan Antalya Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda yavrular, Akdeniz'in mavi suları buluşmaya başladı.

Patara Plajı'nda 5 binden fazla yavru kaplumbağa denizle buluştu
08.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:08

DENİZ kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 yuvalama ve üreme alanından önde gelenlerinden biri olan Antalya Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda yavrular, Akdeniz'in mavi suları buluşmaya başladı. Bu sezonda Patara Plajı'nda tüm zamanların yuva rekoru kırıldı. Şu ana kadar tespit edilen 426 yuvadan, şu ana kadar 5 binden fazla yavru denize gönderildi. Bu sezon rakamın 20 bini bulması bekleniyor.

Patara Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının denize gönderilmesi törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Eyüp Başkale, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılan iki yuvadan çıkan 130 yavru güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Açılan yuvalardan çıkan yavrular önce bir arada toplandı. Sonra güvenli bir biçimde, hiç kayıp vermeden Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuldu.

'BÖYLE GİDERSE 20 BİN YAVRUYU DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ'Deniz kaplumbağalarını izleyen ekibin başkanı Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Bugün çok güzel bir organizasyon yaptık. 130 civarında deniz kaplumbağası yavrusunu Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturduk. Yolları açık olsun diyelim. Bu sene çok güzel şeyler gerçekleşiyor Patara kumsalında. Patara kumsalı ülkemizdeki 22 yuvalama kumsalından bir tanesi. Biz kumsalda korumakla, yavruları göndermekle yükümlüyüz. Geçen yıl 200 olan yuva sayısı bu yıl 426 oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz sezon, hem anaç kaplumbağaların yuvalama yaptığı, hem de yavruların çıkışına denk geliyor. Yavru çıkışının ilk çeyreğinde olmamıza rağmen 5 binin üstünde yavrumuzu denizle buluşturduk. İşler böyle giderse tahmini olarak 20 bin yavruyu denizle buluşturacağız. Bunların ergine ulaşma oranı oldukça düşük. İlerleyen zamanlarda yaklaşık 8- 10 tanesi erginliğe ulaşacak. 20- 25 yıl sonra bunlar erginleşip, iyi bir dişi oldukları zaman, bunları bu kumsalda dört gözle bekleyeceğiz" dedi.Kaplumbağaların denizle buluşmasına şahit olan Deniz Acar, "Bugün ilk defa Patara Plajı'na geldim. Muhteşem bir doğa olayına şahitlik etme fırsatını buldum. Küçük kaplumbağaların Akdeniz'in mavi suları ile buluşmasına şahitlik ettik. Benim için hayatımın unutamayacağım anlardan birisiydi" diye konuştu.GECE KAPLUMBAĞALARIN, GÜNDÜZ İNSANLARIN

Deniz kaplumbağalarının yuva bıraktığı Patara Plajı'nın 12 kilometrelik bölümünde ilk yuva 25 Mayıs tarihinde tespit edildi. Yuvalardan ilk yavru çıkışı ise 16 Temmuz'da gerçekleşti. Şu ana kadar 72 yuvadan yavru çıkışı oldu. Bu yuvalardan 5 bin 200 civarında yavru güvenli olarak Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Bu yıl beklenen sayı 20 bin yavru civarında. Patara Plajı'nda deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavru çıkışı korunarak düzenli olarak akşamdan sabaha kadar takip ediliyor. Patara Plajı'nda carettaları izleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleri ile Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale gözetiminde 4 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Patara Plajı saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar deniz kaplumbağalarına, 08.00'den saat 20.00'ye kadar ise insanlara ait. Gece plaja insan girişi yasak.


Kaynak: DHA

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