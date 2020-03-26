PATARA'NIN DEV SÜTUNLARI YERLERİNE DİKİLİYOR
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Havva İşkan Işık, Güncel

PATARA'NIN DEV SÜTUNLARI YERLERİNE DİKİLİYOR

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerlerine dikilmeye başlandı.

26.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:49
PATARA'NIN DEV SÜTUNLARI YERLERİNE DİKİLİYOR

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerlerine dikilmeye başlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Toplamda 57 parçamız var kullanılabilecek nitelikte olan. Bunların 37'sini bir araya getirmeyi başardık" dedi.

Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar yoğunlaştı. Bu çalışmalar kapsamında Patara Antik Kenti'nde önceki yıllarda Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar yerlerine dikiliyor. Patara Antik Kenti'nde önceki yıllarda Liman Caddesi, Batı Agora ve Neron Hamamı bölümlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sütunların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun katkılarıyla başlandı.

'9 SÜTUN YERİNE DİKİLDİ'Çalışmalar 2 restoratör, 2 işçi ve bir vinç ile yapılıyor. M.S. 2'nci yüzyıldan kalan kazılarda ortaya çıkarılan, devrilme nedeniyle kırılmış, bölünerek geç dönem yapılarında yeniden kullanılmış sütun parçaları aynı alan içine dizilerek yeniden değerlendirildi. Sütunların fiziki durumları iyi ve birleştirilmeye uygun olanları üzerinde çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmanın ardından 57 sütun parçası birleştirilmeye uygun bulundu. Çağdaş restorasyon tekniklerine uygun olarak epoksi reçineyle krom- nikel çubuklar kullanılarak birleştirme işlemi başlatıldı. Bugüne kadar M.S. 2'nci yüzyıldan, Roma döneminden kalma 9 sütun monolit (yekpare) haline getirilerek yerine dikildi. Bazı üst kısmı bulunamayan ancak görsel olarak belirli bazı sütunlar da Liman Caddesi, Batı Agora ve Neron Hamamı'na dikildi.KAZILARIN 32'NCİ YILISütunların dikildiği Liman Caddesi'nin doğusunda bulunan sütunlar gri granit mermerden, batı bölümündeki sütunlar beyaz mermerden yapılma. Liman Caddesi'nin bugüne kadar 100 metrelik bölümü kazılarda ortaya çıkarıldı. Liman Caddesi'nin genişliği 12,60 metre. Sütunların yüksekliği 4,70 metre ile 4,75 metre yüksekliğinde ve çapları ortalama 70 santimetre. Sütunların yerine dikilerek yeniden hayata döndürülmesinin ardından Liman Caddesi girişi ve Neron Hamamı'nda restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanacak. Patara Antik Kenti'nde 1988 yılında Prof. Dr. Fahri Işık tarafından başlatılan kazılar, halen eşi Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından yürütülüyor.37'Sİ BİR ARAYA GELDİ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Patara'daki sütunlarımızı ayağa kaldırma çalışmalarına devam ediyoruz. Sütunlar zaman içinde bu kentin özellikle su altında kalması nedeniyle problemler ortaya çıkınca, parçalanarak yükseltilmiş yolların alt yapısında kullanılmış. Bir kısmı ise yine geç dönem surlarında kullanılmış. Kazı ile zaman içinde ortaya çıkardık bunları. Şimdi de birbirine uyan parçalar bir araya getiriliyor; yekpare sütunlar olarak. Özellikle Liman Caddesi üzerindeki konumlarına yeniden kavuşuyorlar. Arkada gördükleriniz bizim granit sütunlarımız. Öncelikli olarak bunları ele aldık. Bunların karşısındaki dükkan sırasında ise daha çok mermerden yapılmış sütunlar kullanılmış. Onların çalışmaları da devam ediyor süreç içinde. Toplamda 57 parçamız var kullanılabilecek nitelikte olan. Bunların 37'sini bir araya getirmeyi başardık. 20'sini taş tarlaya çekmek istiyoruz. Çünkü onların uyumlu parçaları yok. Ancak ilerleyen kazılarda o parçalar da ortaya çıkabileceği için, onları taş tarlasında beklemeye aldık" dedi.


Kaynak: DHA

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