Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığı tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığı tespit edildi

16.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:34
Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığı tespit edildi

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Antik kentte sürdürülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarp ile tek bağlantısı olan Patara'daki Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Müthiş bir veriye ulaştıkları için çok mutlu olduğunu belirten Işık, paylaşımında, "Bir kişiye ait arşivdeki posta damgasının üzerinde 'Telgraf ve Postane-i Kelemiş 1323 (1907)' yazıyor. Kelemiş, Gelemiş Patara'nın eski adıdır. Telsiz Telgraf İstasyonu postane olarak da işlev vermiş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığı tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:35:36. #1.15#
title