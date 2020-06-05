Patara'daki heyecanlandıran yazıtın Roma senatörüne adandığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Patara'daki heyecanlandıran yazıtın Roma senatörüne adandığı ortaya çıktı

Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan yazıtın, hakkında daha önce bilgi bulunmayan Roma senatörü Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandıran bir eser olduğu belirlendi.

Patara'daki heyecanlandıran yazıtın Roma senatörüne adandığı ortaya çıktı
05.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:16

Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan yazıtın, hakkında daha önce bilgi bulunmayan Roma senatörü Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandıran bir eser olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından kentte yoğunlaşan kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne bölümünde bulunan yazıt üzerinde yapılan incelemeler sona erdi.

Yazıt bilimcilerinin (Epigrafist) yaptığı incelemede yazıtı kentin önde gelen ailelerinden ve en zengin kadınlarından Vilia Prokla'nın yaptırdığı ve yazıtla Roma senatörü ve Kıbrıs ile Pontus Eyaletlerinin valisi olan oğlu Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandırdığı ortaya çıktı.

Hakkında şimdiye kadar bilgi bulunmayan Celer ile ilgili birçok ayrıntı aktaran yazıt, kazı evinin bahçesinde bir süre bekletildikten sonra Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, yazıtın ellerine 27 parça halinde geçtiğini söyledi.

Işık, büyük bir yangın tabakasının içinde bulunan yazıtın Antalya Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı uzmanlarınca restorasyonunun yapıldığını bildirdi.

Patara yurttaşını onurlandıran yazıt

Işık, eserin çok önemli bir Patara yurttaşını onurlandıran bir yazıt olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Yazıt ile onurlandırılan Celer, Patara'nın en önemli ailesinden geliyor. Annesi önemli görevler üstlenen oğlunu onurlandırıyor. Celer'in bu yazıttan Roma Senatörü olduğunu öğreniyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca Kıbrıs ve Pontus Eyaleti'nin de valisi olduğunu öğreniyoruz. Celer'in birçok önemli görevi var. 10 kişilik dava suç yargıçları grubu üyesi, tahıl bağışından sorumlu komitenin üyesi, 5. Makedonya lejyonunun senato sınıfından birisi. Yazıt bunun gibi onun birçok görevini sıralıyor. Patara halkı ve annesi büyük makamlara gelmiş önemli yurttaşıyla çok gurur duyduğu için onu tiyatronun sahne binasında bir heykel ve yazıtla ölümsüzleştiriyor. Yazıtın milattan sonra 147 yılında yapıldığını tahmin ediyoruz."

Yazıtın kendilerini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Işık, "Bu çok önemli bir yazıt. Celer'in annesi ve kendisiyle aynı adı taşıyan babası hakkında bilgimiz vardı. Ancak kendisi hakkında yeterli bilgimiz yoktu. Ayrıntılı bir bilgiye sahip olmuş olduk. Eski çağ bilimcileri açısından gerçekten çok kıymetli bilgiler var. Bize Patara Yılı hediyesi oldu." diye konuştu.

Yazıtı yaptıran Celer'in annesi Vilia Prokla'nın çok zengin bir kadın olduğunu anlatan Işık, antik tiyatronun sahne binasındaki heykelleri yaptıran kişi olduğunu dile getirdi.

Işık, bu heykelleri de Roma İmparatoru Antoniunus Pius'a adadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Rüştü Zorlu Donald Trump Enis Berberoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Seda Sayan Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Falcao İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Patara'daki heyecanlandıran yazıtın Roma senatörüne adandığı ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:16:34. #1.14#
title