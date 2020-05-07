Patara'da bulunan "yazıt" kazı ekibini heyecanlandırdı
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Patara'da bulunan "yazıt" kazı ekibini heyecanlandırdı

Patara'da bulunan
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:08

Patara Antik Kenti'nde kazı ekibi, antik tiyatroda yaptıkları düzenleme çalışması sırasında tarihi yazıt ortaya çıkardı.

Patara Antik Kenti'nde kazı ekibi, antik tiyatroda yaptıkları düzenleme çalışması sırasında tarihi yazıt ortaya çıkardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'nın önemi bugüne kadar artarak hep devam etti.

Tarih sarmalında Büyük İskender'den İmparator Neron'a, "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolas'tan 2. Abdülhamid'e kadar içerisinde birçok hikayeyi biriktiren Patara, "medeniyetlerin beşiği" olarak kabul ediliyor.

Kentte 32 yıldır kazı yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibi, tarihe damga vurmuş birçok ismin iz bıraktığı antik kentte buldukları her yeni eserde kazıya başladıkları ilk gün gibi heyecanlanıyor.

Likya Birliği'nin meclis binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Neron tarafından yaptırılan hamamı, dünyada eşi olmadığı belirtilen yol kılavuz anıtı, kiliseleri, su kemerleri de bulunan Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden Patara, her restorasyonda ve düzenleme çalışmalarında kazı ekibine yeni eserler sunuyor.

En son bulunan yazıt da kazı ekibini mutlu etti.

"Parçalı halde büyük bir eser"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, antik tiyatroda yaptıkları düzenleme çalışması sırasında Patara'da eski dönemlerde yaşayan önemli yurttaşlardan birisini onurlandıran yazıt bulduklarını söyledi.

Yazıtın, parçalı halde çok büyük bir eser olduğuna dikkati çeken Işık, "Bizi heyecanlandırdı. Önemli bir yazıt. Bize 'Patara Yılı' hediyesi oldu. Antalya Konservasyon Restorasyon Laboratuvarı uzmanı Murat Karadağ tarafından hemen onarımına başlandı. Patara kazısında görevli yazıt bilimcileri (Epigrafist) okuma çalışmalarına başladı. Bu yurttaşın adı ve yazıtın içeriği kısa sürede ortaya çıkacaktır." diye konuştu

Işık, Patara'nın önemli bir antik kent olduğunu, her an kendilerine bir sürpriz yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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