Patara'da bulunan heykeller kazı ekibini heyecanlandırdı
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Patara'da bulunan heykeller kazı ekibini heyecanlandırdı

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik tiyatroda yaptıkları kazıda çok sayıda heykel bulduklarını belirterek, "Bu bize Patara Tiyatrosu'nun, yapıldığı dönemde nasıl bir konseptle kurgulanmış olduğuna dair mükemmel ipuçları kazandırdı.

Patara'da bulunan heykeller kazı ekibini heyecanlandırdı
28.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:06

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik tiyatroda yaptıkları kazıda çok sayıda heykel bulduklarını belirterek, "Bu bize Patara Tiyatrosu'nun, yapıldığı dönemde nasıl bir konseptle kurgulanmış olduğuna dair mükemmel ipuçları kazandırdı." dedi.

Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan Işık, AA muhabirine, Patara'nın tarih sahnesinin en önemli liman kentlerinden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından antik kentteki bir çok eserde önemli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de kazı ekibi olarak çalıştıklarını bildirdi.

Antik kentteki tiyatronun etkinliklere hazırlanması için yaptıkları kazıları, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı umut ettiklerini vurgulayan Işık, oturma sıralarının tamamı kullanıldığında tiyatronun 5 bin kişilik olduğunu dile getirdi.

Tiyatronun belli kısımlarının kullanılacağına değinen Işık, buradaki bir etkinlikte tiyatroda yaklaşık 4 bin kişinin oturabileceğini kaydetti.

Her yeni eserde ilk günkü gibi heyecanlanıyorlar

Işık, tarihe damga vurmuş birçok ismin iz bıraktığı antik kentte buldukları her yeni eserde, kazıya başladıkları ilk gün gibi heyecanlandıklarını belirterek, "Tiyatroda yaptığımız çalışmalardan birinde başı olmayan çok sayıda heykel bulduk. Bu bize Patara Tiyatrosu'nun yapıldığı dönemde nasıl bir konseptle kurgulanmış olduğuna dair mükemmel ipuçları kazandırdı. Tiyatroda çok sayıda yazıt da var. Bu eserlere yönelik iyi bir çalışma süreci beni bekliyor. Önemli bir yazıt ele geçirdik ama bununla ilgili detayları bakanlığımız kamuoyuna açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Telsiz telgraf istasyonu yıl sonunda müze olarak ziyarete açılacak

İlk telsiz telgraf istasyonunun da Patara'da bulunduğunu anımsatan Işık, şöyle devam etti:

"Çalışma yürüttüğümüz istasyonun müzeleştirme projesi tamamlandı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda kabul edildi. Çalışmaları yakın zamanda başlayacak. Yıl bitmeden müzeyi de tamamlayacağız. Ziyaretçilerimiz burayı da gezebilecek. Ören yerindeki kent kapısına yönelik çalışmayı tamamladık. 19 metre genişliğindeki, 10 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve su aktarma göreviyle dünyada emsalsiz olan kent kapısını koronavirüs sürecinde tamamladık. Mükemmel bir çalışma oldu. Eksik parçaların yerine, orijinal parçalar bulunarak konuldu. Depremle ilgili deformasyonlar vardı, hepsi giderildi ve çok güzel hale geldi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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