Patara'da 116 caretta caretta yuvası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Patara'da 116 caretta caretta yuvası tespit edildi

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruyan ekip 1 Haziran'da göreve başladı.

Patara'da 116 caretta caretta yuvası tespit edildi
24.06.2020 07:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:59

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruyan ekip 1 Haziran'da göreve başladı. Geçen yıl 286 yuva ile rekor kırılan plajda bu yıl şu ana kadar 116 yuva tespit edildi.

Kaş'taki dünyaca ünlü Patara Plajı, caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 üreme alanından biri. Bu yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi'nin destekleriyle Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale başkanlığında 3 kişilik uzman ekip tarafından antik plajda, caretta carettalar gözlemlenmeye devam ediyor. Yeni yavruların cinsiyetlerini belirlemek için kumsal sıcaklık verileri ve yuva içi sıcaklık verileri özel cihazlarla takip ediliyor. Böylece yıl sonunda çıkan yavruların ne kadarı dişi, ne kadarının da erkek olabileceği tahmin edilebilecek.

KORUMA EKİBİ 1 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYABİLDİProje ekibinin daha önceki yıllarda uzmanlaşmış ekip tarafından oluşması, kumsalda yapılan çalışmaların daha verimli olmasını sağlıyor. Sahil koordinatörlerinden Ayfer Şirin, yaklaşık 12 yıldır deniz kaplumbağası korumasında tecrübe sahibi biri olarak kendi bilgilerini hem diğer proje ekip personeliyle hem de kumsala gelen yerli yabancı turistlerle paylaşmaya kararlı. Projenin diğer personeli Mutlu Çelik ve Muhammed Balı da her gece kumsal nöbetinde yuvaları korumaya devam ediyor. Dünyanın en uzun plajları arasında yer alan Patara Plajı'nın 12 kilometrelik bölümünde caretta carettaların yumurta bırakması ve yavru çıkışı gözlemleniyor. Bu bölümün 7 kilometresi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde ye alıyor. Bu yıl koronavirüs salgını, seyahat kısıtlaması nedeniyle koruma ekibi 1 Haziran'da göreve başlayabildi.BU YILKİ YUVA SAYISI 116Prof. Dr. Eyup Başkale geçen sene aynı tarihte (20 Haziran) yuva sayısının 75 olduğunu söyleyerek, bu yıl şu an için yuva sayısının 116 olduğunu belirtti. Bu sene çalışmaların verimli geçmesi halinde yuva sayısının geçen senelerden daha yüksek olabileceğini aktaran Eyup Başkale, Patara kumsalında sadece tür koruma çalışmalarının yapılmadığını aynı zamanda ekosistem temelli koruma çalışmalarını da beraber yürüttüklerini ve kumsalın yakın çevresindeki tüm canlıları izlediklerini, koruma altına aldıklarını anlattı.TEL KAFESLERLE KORUMAYA ALINIYORGözlem ekibine, geçen yıllarda olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarından koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü alınamıyor. Tespit edilen her yuva yüzey altı kafeslerle, insan yoğunluğunun yaşandığı, plaja gelenlerin denize yoğun olarak girdiği bölgelerdeki yuvalar, hem yüzey altı ve hem de yüzey üstü tel kafeslerle korumaya alınıyor. Uyarıcı levhalarla yuvalar korunmaya çalışılıyor. Ayrıca kumsalın çeşitli bölgelerine yerleştirilen bilgilendirme tabelaları ile halkın bilinçlendirmesi sağlanıyor. Kumsaldaki bilgilendirme ofisinde de gelen ziyaretçilere Türkçe ve İngilizce bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.GECE CARETTALARIN, GÜNDÜZ İNSANLARINPatara Plajı'nda, caretta carettalar 15 Mayıs'tan 15 Eylül'e kadar yumurta bırakıyor, yuvalardan yavru çıkışı gerçekleşiyor. 15 Mayıs- 15 Eylül tarihleri arasında sabah 08.00'den akşam saat 20.00'ye kadar, antik plajdan insanlar yararlanabiliyor. Akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar plaja insan girişi yasak ve bu sürede plajdan caretta carettalar yararlanıyor. Geçen yıl yavrulama dönemi boyunca Patara Plajı'nda 286 caretta caretta yuvası tespit edilmişti. Bu yuva sayısı izleme çalışmalarının yapıldığı son 30 yıl içindeki en yüksek yuva sayısıydı. 2020 yılı yuvalama sezonunda plajda koronavirüs nedeniyle insan kullanımının azalması neredeyse kumsala çıkış yapan tüm kaplumbağaların yuva yaparak denize geri dönmelerini sağlıyor. Bir ana caretta caretta yuvaya 20 ile 150 arasında yumurta bırakıyor. Her 100 yumurtadan ortalama 80 yavru çıkıyor. Yuvaya bırakılan yumurtalardan 45 ile 60 gün sonra yavrular çıkıyor.

Prof. Dr. Eyup Başkale başkanlığındaki ekibin tek isteği, insanların koruma önlemleri kapsamında alınan yasaklara uyması, hiçbir şekilde kumsala araç ile girilmemesi ve özellikle yüzyılımızın en önemli sorunlarından biri olan evsel ve kimyasal atıkların kumsala bırakılmaması ve ekibin koruma amaçlı koyduğu işaretlemeleri ya da yuva kafeslerinin kaldırılmaması.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde Haber
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Haber
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Safiye Soyman Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Serdar Aziz Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Patara'da 116 caretta caretta yuvası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 08:13:40. #1.15#
title