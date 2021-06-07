Patara Antik Kenti'nden 2 bin kamyon kum çalındı iddiası
Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde bulunan plajlardan 2 bin kamyon kumun çalındığı haberleri gündeme gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kumun alındığı yerin antik kentin dışında bulunduğu belirtildi.
Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığını öne sürmüştü. Üstelik kum sera faaliyetlerinde kullanılacaktı.
OLAY YENİ DEĞİL
Patara Antik Kenti'ndeki kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu.
KUMUN ALINDIĞI YER ANTİK KENTİN DIŞINDA
Kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğunun altı çizildi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.