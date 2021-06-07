Patara Antik Kenti'nden 2 bin kamyon kum çalındı iddiası

Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde bulunan plajlardan 2 bin kamyon kumun çalındığı haberleri gündeme gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kumun alındığı yerin antik kentin dışında bulunduğu belirtildi.