Patara Antik Kenti'nden 2 bin kamyon kum çalındı iddiası
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Patara Antik Kenti'nden 2 bin kamyon kum çalındı iddiası

Patara Antik Kenti'nden 2 bin kamyon kum çalındı iddiası
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Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde bulunan plajlardan 2 bin kamyon kumun çalındığı haberleri gündeme gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kumun alındığı yerin antik kentin dışında bulunduğu belirtildi.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığını öne sürmüştü. Üstelik kum sera faaliyetlerinde kullanılacaktı.

OLAY YENİ DEĞİL

Patara Antik Kenti'ndeki kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu.

KUMUN ALINDIĞI YER ANTİK KENTİN DIŞINDA

Kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğunun altı çizildi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.

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Patara Antik Kenti'nden 2 bin kamyon kum çalındı iddiası
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Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde bulunan plajlardan 2 bin kamyon kumun çalındığı haberleri gündeme gelmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kumun çalındığı doğruladı.

Olayın koruma altındaki antik kentin dışında yaşandığı belirtildi.

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