Patara Antik Kenti'nde tarih sanatla buluştu
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Patara Antik Kenti'nde tarih sanatla buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin tarihi meclis binasında, "2020 Patara Yılı" tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla online konser gerçekleştirildi.

Patara Antik Kenti'nde tarih sanatla buluştu
02.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:50

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin tarihi meclis binasında, "2020 Patara Yılı" tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla online konser gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, tarihe ışık tutan Patara Antik Kenti'nde "2020 Patara Yılı"nın tanıtımına destek olmak amacıyla konser düzenledi.

Konser, opera sanatçısı Mehmet Yenigün'ün seslendirdiği şarkılarla başladı.

Yerel sanatçı Emre Dayıoğlu'nun Yörük kültürünü yansıtan kıyafetler eşliğinde seslendirdiği türküler ise antik kentte Yörük rüzgarı estirdi. Dayıoğlu'nun türkülerine halk oyunları ekibi de eşlik ederken, antik kentten sipsi sesi yankılandı. Program Burhan Tüzer'in Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan konseriyle son buldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Muhittin Böcek, Patara'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak, bu değerleri dünya gündemine taşımak için gereken çabayı göstereceklerini bildirdi.

Bütün antik kentlerin tanıtımı için "Tarih sanatla buluşuyor" etkinliklerine başladıklarını aktaran Böcek, "Bu yılın Patara yılı ilan edilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, eski valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da 32 yıllık bir kazı macerası yaşadığı Patara'da en büyük emek ve desteğin Likyalı Yörüklere ait olduğunu, ören yerinin tek bir taşını dahi yerinden kaldırmadıklarını ifade etti.

Etkinliğe Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkanı Okan

Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile Elmalı Belediye Başkanı Halil

Öztürk de katıldı.

Konser, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel bir televizyon kanalından canlı yayımlandı.

Kaynak: AA

Manşet

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