Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk tiyatro gösterisi
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Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk tiyatro gösterisi

14.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:09

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin restorasyonu tamamlanan tiyatrosunda "Kanlı Nigar" oyunu sahnelendi.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin restorasyonu tamamlanan tiyatrosunda "Kanlı Nigar" oyunu sahnelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında antik kentte bu yıl yapılan restorasyonun ardından gerçekleştirilen ilk tiyatro gösterisine sanatseverler ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapılarak ve maske takma zorunluluğuyla salona alınan davetliler, Yeşilköy Halk Tiyatrosunun çeşitli meslek grubundan oyuncularının, Kaş Belediyesinin desteğiyle sahnelediği "Kanlı Nigar"ı izledi.

Sadık Şendil'in yazdığı ve sinema sanatçısı Müfit Kayacan ile Ahmet Gülhan'ın yönettiği 2 perdelik oyun, 1 saat sürdü.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yaptığı konuşmada, Yeşilköy Halk Tiyatrosu oyuncularının, Likya'nın başkenti Patara'da, dünyanın ilk demokratik meclisinin bulunduğu alanda başarılı bir oyun sahnelediğini söyledi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise 1500 yıl sonra tarihi mekanda tiyatro oyununun sahnelenmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da tiyatroyu izleyenler arasında yer aldı.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk tiyatro gösterisi
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk tiyatro gösterisi
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk tiyatro gösterisi
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk tiyatro gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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