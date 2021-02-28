Patara Antik Kenti, 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilgi odağı oldu
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Patara Antik Kenti, 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilgi odağı oldu

28.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:40
Patara Antik Kenti, 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilgi odağı oldu

14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın "turizm teması" olarak belirlenen Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için düzenlenen çevrim içi söyleşinin, fuarda en çok takip edilen toplantı olduğu belirtildi.

14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın "turizm teması" olarak belirlenen Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için düzenlenen çevrim içi söyleşinin, fuarda en çok takip edilen toplantı olduğu belirtildi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "ttidigital.izfas.com.tr" adresinde dijital platformda düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Fuarı dün tamamlandı.

Fuarda bu yıl "turizm teması" olarak belirlenen Patara Antik Kenti ise çevrim içi düzenlenen söyleşi programıyla ele alındı.

Fuarın en çok izlenen toplantısı olduğu belirtilen "Likya'nın Dünyaya Açılan Kapısı: Patara Antik Kenti" konulu söyleşide, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı İlham Seyyale, antik kentin tarihi ve turizm potansiyeli hakkında değerlendirme yaptı.

14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı kapsamında, Instagram üzerinden düzenlenen ödüllü yarışmada da Oğuzhan Uzun'un fotoğrafı, en fazla beğeni alan eser oldu.

Salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl dijital ortamda 25 Şubat'ta açılan ve 27 Şubat'a kadar devam eden fuara 14 ülke katılmış, 64 ülkeden ziyaretçi kaydı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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