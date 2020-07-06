Patalama olan havai fişek fabrikasındaki çalışmalar devam ediyor
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Patalama olan havai fişek fabrikasındaki çalışmalar devam ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişekler, imha edilmek üzere alandan uzaklaştırılıyor.

06.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:20

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişekler, imha edilmek üzere alandan uzaklaştırılıyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişeklerin toplanması için çalışma yürütülüyor.

Kocaeli'den gelen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ. (İZAYDAŞ) ekipleri alanda bulunan kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişekleri jandarma gözetiminde kamyonlara yüklüyor.

Alandan toplanan malzemeler, Kocaeli'ye götürülerek İZAYDAŞ ekipleri tarafından imha edilecek.

Öte yandan AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekipler, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Ekiplerin çalılık ve ağaçlık alanda detaylı arama tarama faaliyetlerine emniyet, jandarma ve AFAD'ın beş arama köpeği ile kadavra köpeği de katılıyor. Alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları da sürüyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.

Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patalama olan havai fişek fabrikasındaki çalışmalar devam ediyor

Kaynak: AA

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