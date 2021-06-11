Pat pat uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
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Pat pat uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

Pat pat uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kandilli Beldesi Gökçeler Mahallesi Neyrendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Terzi köyünden Tas Gölü'ne seyir halinde olan Hüseyin Y. idaresindeki halk arasında patpat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Hüseyin Y. ve yanında yolcu olarak bulunan İsa A. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, Hüseyin Y. ve İsa A.'yı ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Pat pat uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
Pat pat uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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