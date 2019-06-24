Pat pat ile trafiğe çıkan yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatı ile pat pat tabir edilen tarım araçlarının ulaşım aracı olarak karayollarında kullanılması yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri gördükleri yerde patpatları geçit vermiyor.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri Patpat ismi verilen tarım araçlarının trafiğe çıkmaması için başlatılan mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Valilik tarafından görüldüğü yerde bağlanması talimatı verilen araçlar için gerçekleştirilen uygulamada yakalanan patpatlar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yaptıkları denetimlerde pat pat diye adlandırılan tarım araçlarının karayolları üzerinde gitmelerine izin vermiyor. Görülen patpatlar bağlanıyorlar, sürücülerine ise cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer denetimlerin sıklıkla devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA