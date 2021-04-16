Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarım aracı pat pat ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarım aracı pat pat ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 31 SJ 121 plakalı otomobil ile patpat tabir edilen tarım araç ile çarpıştı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsüne müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - HATAY

Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Ryan Babel Metin Oktay Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pat pat ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:35:38. #1.16#

title