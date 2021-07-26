Pat pat ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Pat pat ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Pat pat ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat ile motosiklet çarpıştı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Ahmet Cihat Ç. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet Cihat Ç.'yi ambulansa alarak Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Pat pat ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Pat pat ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Pat pat ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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