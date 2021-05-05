Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı
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Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı

Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Pastırmacı Tolga, şehrin yöresel lezzeti mantıyı, pastırmalı olarak üretmeye başladı.

KAYSERİ'de Pastırmacı Tolga, şehrin yöresel lezzeti mantıyı, pastırmalı olarak üretmeye başladı.  

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı. Özel olarak paketlenen ve kilogramı 80 TL'den satışa sunulan pastırmalı mantı, sofraları süslüyor. Pastırmacı Tolga, müşterilerine yeni bir lezzet sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden gelen talep sonrası pastırmalı mantı üretimine başladık. Mantının içi dışında diğer mantılardan bir farkı yok. Artık isteyen müşterilerimiz mantıyı pastırmalı olarak da tadabilecek. Pastırma tuzlu olduğu için mantıya tuz katmıyoruz. İsteyen müşterilerimiz mantıyı farklı lezzette tüketebilecek" dedi.


- Kayseri
Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı
Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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