Pastırmacı Tolga, e-ticarette 100 bininci siparişini teslim etti
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Pastırmacı Tolga, e-ticarette 100 bininci siparişini teslim etti

Pastırmacı Tolga, e-ticarette 100 bininci siparişini teslim etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Pastırmacı Tolga, e-ticaret ile aldığı 100 bininci siparişi kendi elleriyle teslim etti.

KAYSERİ'de Pastırmacı Tolga, e-ticaret ile aldığı 100 bininci siparişi kendi elleriyle teslim etti. 

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, bugün e-ticaret ile 100 bininci siparişini aldı. Özel olarak hazırlanan pastırma ve sucuk siparişini Pastırmacı Tolga, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki eve kendi elleriyle teslim etti. 100 bininci sipariş nedeniyle mutlu olduğunu belirten Pastırmacı Tolga Korkut, "100 bininci siparişi Hollanda'da yaşayan bir gurbetçimiz Kayseri'de yaşayan yakınları için sipariş etti. 100 bininci siparişi kendi ellerimle teslim etmek istedim. E-ticaretteki başarımız nedeniyle gururluyuz. Kargo siparişi verilirken bazen 'bozulur mu?' diye soranlar oluyor. Kullanmış olduğumuz paketleme sistemi soğuk zincir paketleme sistemine uygundur. Ayrıca özel olarak sıvı jel kullanmaktayız. Ürünlerinin tamamı vakumlu gelmektedir. Dükkanımızdaki tazeliği mutfağınıza taşıyoruz" dedi.


Pastırmacı Tolga, e-ticarette 100 bininci siparişini teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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