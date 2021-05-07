Pastırmacı Tolga'dan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı
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Pastırmacı Tolga'dan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı

Pastırmacı Tolga'dan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de Pastırmacı Tolga, pandemi sürecinde geçim sıkıntısı yaşayan 100 aileye iaşe yardımında bulundu.

Kayseri'de Pastırmacı Tolga, pandemi sürecinde geçim sıkıntısı yaşayan 100 aileye iaşe yardımında bulundu.

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, pandemi sürecinde ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Bu kapsamda hazırlanan iaşeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Pandeminni başladığı günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Pastırmacı Tolga, "Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyoruz. Onların sofralarının eksik kalmaması için çaba gösteriyoruz. Pandemi sürecinde yardım geleneğimizi sürdürdüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Yardımlaşmak, yardıma muhtaçları gözetmek dinimizin emri, milletimizin de en önemli hassasiyetlerinden biridir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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